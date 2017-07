PALERMO: TENTA DI CORROMPERE AGENTE PER PERMESSO SOGGIORNO, ARRESTATO

12 luglio 2017- 17:47

Palermo, 12 lug. (AdnKronos) - Con l'accusa di istigazione alla corruzione la Polizia di Stato ha arrestato a Palermo Ebabio Evans Gyambibi, 42 anni, ghanese. Secondo l'accusa il cittadino extracomunitario avrebbe tentato di corrompere un agente che si occupava della sua pratica per il rinnovo del permesso di soggiorno. Il tentativo di corruzione è avvenuto allo sportello dell'ufficio immigrazione della Questura in via San Lorenzo. Qui lo straniero ultimata la consegna dei documenti e la procedura di acquisizione dei dati biometrici, "all’atto di congedarsi - spiegano dalla Questura - ha allungato il braccio e offerto all’operatore una somma di denaro, ben occultata nel palmo della mano". Un tentativo di ottenere una veloce e positiva conclusione dell'iter amministrativo che, invece, per il 42enne si è tradotto in un arresto per istigazione alla corruzione. Il poliziotto, infatti, ha rifiutato il denaro e immediatamente bloccato lo straniero