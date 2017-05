PALERMO: TENTATA VIOLENZA SESSUALE AD ASPRA, PROSEGUE CACCIA A FUGGITIVI

4 maggio 2017- 09:58

Palermo, 4 mag. (AdnKronos) - Proseguono le indagini per far luce sull'aggressione ai danni di due ragazze avvenuta ieri pomeriggio nella spiaggia della Baia dei Ciclopi ad Aspra, nel Palermitano. Secondo quanto raccontato dalle vittime alla Polizia, due uomini, armati di cacciavite, le avrebbero avvicinate e minacciate, tentando poi di violentarle. Le urla delle due giovani donne, però, hanno attirato l'attenzione di alcuni bagnanti mettendo in fuga gli aggressori. I fuggitivi a bordo di una moto si sono allontanati in direzione di Palermo. Immediate sono scattate le ricerche anche con l'ausilio di un elicottero che per ore ha sorvolato la zona. Sulla vicenda indaga la Polizia.