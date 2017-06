PALERMO: TENTATO OMICIDIO A FICARAZZI, IN MANETTE DUE FRATELLI

6 giugno 2017- 18:52

Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - Sono stati identificati i complici di Placido Imera, il 23enne palermitano arrestato nella notte dai carabinieri per tentato omicidio in concorso e accusato di aver accoltellato a Ficarazzi, nel Palermitano, un 29enne di Bagheria. Si tratta dei fratelli, Giacomo e Danilo Fanale, di 23 e 22 anni, residenti a Ficarazzi. Secondo gli investigatori dell'Arma, i tre al culmine di una violenta lite scaturita per futili motivi hanno aggredito la loro vittima, colpendolo con un coltello a serramanico. Il 29enne, immediatamente soccorso, è stato trasportato all'ospedale 'Buccheri La Ferla' di Palermo, dove i medici gli hanno riscontrato gravi ferite a un rene. Dopo Imera le manette sono scattate anche per i due fratelli. Gli arrestati, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono stati condotti nel carcere 'Cavallacci' di Termini Imerese. Le indagini proseguono per far luce sul movente della violenta aggressione.