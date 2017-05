PALERMO: TENTATO OMICIDIO ANZIANA, ARRESTATO UN MINORENNE

20 maggio 2017- 10:30

Palermo, 20 mag. (AdnKronos) - Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Palermo con l'accusa di tentato omicidio. Il minore è finito in manette in esecuzione di una Ordinanza di Custodia Cautelare in carcere, emessa dal Tribunale per i Minorenni di Palermo Il giovane è un conoscente di Domenico Federico, il 22enne di Belmonte Mezzagno, già tratto in arresto dalla Polizia di Stato nelle immediatezze del tentato omicidio di un’anziana cittadina palermitana, raggiunta, aggredita e ridotta in fin di vita, nel suo appartamento di via Empedocle Restivo. A distanza di qualche giorno dall’efferato delitto, risalente alla sera dello scorso 7 maggio, i poliziotti della Sezione “Omicidi” della Squadra Mobile, hanno ricostruito quasi interamente il quadro del tentato omicidio: "la vittima aveva accusato Federico, operaio impegnato in lavori di ristrutturazione nella casa dell’anziana, di essersi appropriato di un portafogli e di alcuni monili trovati in casa, durante i lavori - dicono gli inquirenti - Allo scopo di invocare la sua innocenza, Federico, in compagnia di un amico 17enne, avrebbe raggiunto la donna nel suo appartamento, il pomeriggio del 7 maggio".Quella che per Federico avrebbe dovuto essere una discussione chiarificatrice, non sarebbe servita a ridurre la donna a più miti propositi rispetto ad una paventata denuncia alle Forze dell’Ordine. L’irremovibilità della donna e, forse, lo spettro della denuncia, avrebbero trasformato la paura dell’uomo in cieca violenza: Federico si sarebbe avventato sulla donna, l’avrebbe più volte accoltellata con un paio di forbici trovate in casa ed avrebbe tentato di soffocarla con un foulard indossato dalla vittima ed un cuscino, in queste ultime operazioni coadiuvato dall’amico minorenne.Soltanto l’aver simulato di aver perso i sensi, avrebbe salvato la donna da una tragica fine e convinto i malfattori ad allontanarsi. La donna, tramortita e stordita, si sarebbe trascinata da alcuni vicini e, tramite loro, avrebbe dato l’allarme. I poliziotti, subito accorsi in via E.Restivo, hanno raccolto le prime informazioni fornite proprio dalla donna che, con una flebile voce, ha indirizzato gli agenti sulle tracce degli operai che avevano condotto i lavori nel suo appartamento. Il minorenne ha fornito agli inquirenti una versione di quanto accaduto lacunosa e contraddittoria, difforme dal racconto della vittima ed anche da quanto emerso da un’ attenta analisi della scena del crimine. Il giovane risulta recluso presso il locale Istituto Penale Minorile.