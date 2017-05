PALERMO: TENTATO OMICIDIO ANZIANA, L'AGGRESSORE CONFESSA

8 maggio 2017- 14:12

Palermo, 8 mag. (AdnKronos) - "Abbiamo litigato, non so cosa mi sia preso...". Così, Domenico Federico, il muratore di 22 anni, di Belmonte Mezzagno (Palermo) ha confessato agli investigatori di avere accoltellato, riducendola in fin di vita una donna di 83 anni, nella sua abitazione. Il ragazzo è in stato di fermo, mentre sono al vaglio degli investigatori le posizioni delle altre due persone che si trovavano con lui ieri sera, una donna e un minore. Secondo quanto ricostruito dalla stessa donna, ricoverata in gravi condizioni, all'ospedale, il giovane si sarebbe recato ieri sera dall'anziana. La donna sospettava del giovane per il furto di denaro. A quel punto sarebbe scoppiata una lite e il ragazzo avrebbe preso delle forbici che erano in cucina e avrebbe iniziato a colpire al donna, fino a reciderle un dito. E' stata la stessa vittima a dire ai soccorritori, chiamati dai vicini, cosa fosse accaduto.