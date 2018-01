PALERMO: TERZA NOTTE IN STRADA PER BIAGIO CONTE, ASSESSORE 'PRONTO A STAFFETTA'

13 gennaio 2018- 14:57

Palermo, 13 gen. (AdnKronos) - "Sono pronto anche a una staffetta. L'appello di fratel Biagio è anche il mio. Dobbiamo costruire insieme una rete di inclusione perché o tutta la città si prende cura delle persone che vivono una condizione di grave marginalità oppure il fenomeno degli homeless non troverà soluzione". Giuseppe Mattina, assessore alla Cittadinanza sociale del Comune di Palermo, non ha dubbi. "Occorre che tutti rimettano al centro dell'attenzione le persone con fragilità" dice all'Adnkronos nel quarto giorno di protesta del missionario laico, Biagio Conte. Da mercoledì notte il fondatore della Missione Speranza e Carità di Palermo, che da anni accoglie e sostiene gli ultimi, ha deciso di dormire in strada. Sotto i portici delle Poste centrali nella centralissima via Roma ha sistemato il suo giaciglio, fatto di cartoni e qualche coperta.