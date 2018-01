PALERMO: TERZA NOTTE IN STRADA PER BIAGIO CONTE, ASSESSORE 'PRONTO A STAFFETTA' (2)

13 gennaio 2018- 14:57

(AdnKronos) - Una scelta per protestare contro l'indifferenza della città dopo la morte dell'ultimo clochard a ridosso di Capodanno, il terzo in pochi mesi. Uccisi dal freddo e dagli stenti. "I poveri sono la nostra speranza - dice Biagio Conte -. L'umanità deve essere solidale verso chi è privo di beni essenziali e muore di fame". Un appello, l'ennesimo, alla città perché non si giri dall'altra parte di fronte a un'emergenza, quella dei senza dimora, che fa di Palermo la terza città in Italia, dopo Milano e Roma, per numero di homeless, quasi tremila secondo i dati dell'Istat, quattrocento dei quali vivono in strada. Per fronteggiare il fenomeno il Comune ha messo a punto un piano che prevede un investimento di 5milioni fino al 2021, risorse a cui si aggiungono altri fondi comunitari per oltre 320mila euro.