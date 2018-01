PALERMO: TERZA NOTTE IN STRADA PER BIAGIO CONTE, ASSESSORE 'PRONTO A STAFFETTA' (3)

13 gennaio 2018- 14:57

(AdnKronos) - "L'Amministrazione comunale sta mettendo in campo tutte le misure possibili - spiega Mattina-. Sicuramente potremmo fare di più, abbiamo già chiesto di attivare il Rei anche per senza dimora, ma senza reali misure di inclusione tutte le risorse economiche rischiano di rivelarsi inutili". Da Biagio Conte, sotto i portici delle Poste centrale, l'assessore Mattina, da sempre impegnato nel sociale, si è recato ogni giorno. Lontano da selfie e video per portare il sostegno dell'Amministrazione e suo personale alla sua protesta. "Gli ho detto: 'Facciamo una staffetta, non puoi restare ancora qui'". Parole che non hanno convinto, però, il missionario laico. "Il rischio - ammette l'assessore Mattina - è che si parli di homeless solo quando muore qualcuno oppure in caso di proteste eclatanti come questa. Invece, occorre un'attenzione 365 giorni all'anno". Ecco che allora la ricetta per l'assessore alla Cittadinanza sociale è quella di un impegno della città per una reale inclusione. "Le risorse economiche sono inutili senza una rete che metta al centro realmente l'inclusione. Occorre che durante la fase di presa in carico il senza dimora possa costruire relazioni stabili, che gli consentano di sentirsi pienamente inserito in un contesto lavorativo e relazionale. Basterebbe che ogni scuola o ogni parrocchia della città adottasse uno dei 400 senza dimora che vivono in strada a Palermo".