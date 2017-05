PALERMO: TODARO, CUFFARO APPOGGIA FERRANDELLI? IO STO CON FABRIZIO

17 maggio 2017- 10:52

Palermo, 17 mag. (AdnKronos) - "Nel 2010, in un momento storico particolare, scelsi di denunciare i miei estorsori". Così si è presentato Giuseppe Todaro, assessore designato alla Legalità dell'eventuale Giunta Ferrandelli. "Ho pagato il pizzo per dieci anni e mi scuso per averlo fatto. Tutti parlano di legalità e di procedure ma nessuno fa - dice - E' stata una scelta difficile". "Sono stato duramente attaccato quando sono arrivato in Gesap - dice - Motivazioni valide o non valide, forse qualcuno non mi voleva, Ho attaccato Roberto Helg molto tempo prima sui giornali, e allora tutti mi dicevano 'Guarda che è l'uomo più potente dell'antimafia'. E io dissi che aveva una mia idea. Sono entrato in Gesap in un momento particolare". "Se uno ha un sentore fa un esposto, e io ne ho fatti tanti in questo periodo, poi ci sarà un ente superiore che verificherà. Dopo di che qualcuno decide di fare delle azioni. Non seguirei mai l'ordine al contrario. Sono contrario all'antimafia decantata - dice - Ho scelto Ferrandelli perché voglio che i miei figli restino a Palermo. Faccio l'imprenditore e ho 50 dipendenti". "Tutti i miei amici hanno figli che partono - dice - e non voglio che accada ancora". Sulla scelta di stare con Ferrandelli appoggiato da Cuffaro, condannato per mafia, dice: "Io sono con Fabrizio - dice - Valutiamo i fatti. Cosa succederà. Fabrizio ha una visione diversa della città". E ricordsa anche l'inchiesta per voto di scambio politico-mafioso che vede coinvolto lo stesso Ferrandelli. "Ho apprezzato che abbia risposto ai pm - dice - Lui si è buttato nel vuoto, è come buttarsi dal decimo piano".