8 maggio 2018- 07:39 Palermo: torna 'Asp in Piazza', oggi screening gratuiti a Trappeto

Palermo, 8 mag. (AdnKronos) - Torna oggi “Asp in Piazza”, manifestazione sulla prevenzione organizzata per il quinto anno dall’Azienda sanitaria provinciale di Palermo. Dopo Isola delle Femmine, Trabia e Belmonte Mezzagno (con oltre 2.000 prestazioni effettuate) i camper degli screening oncologici saranno a Trappeto. Dalle 9.30 alle 16.30, nella centrale Piazza Municipio, gli utenti di tutto il comprensorio avranno la possibilità di usufruire gratuitamente e con accesso diretto di esami e visite. A bordo di 4 camper ed all’interno di 12 gazebo, lavoreranno 40 operatori dell’Azienda sanitaria provinciale che effettueranno: lo screening del tumore alla mammella (mammografia); screening del tumore al collo dell’utero (pap-test e HPV test); screening del tumore al colon-retto (verrà distribuito il sof test per la ricerca del sangue occulto nelle feci); screening del tumore alla tiroide (visita ed ecografia), screening del melanoma, screening del diabete, screening delle malattie croniche non trasmissibili, prevenzione dell’obesità infantile e prevenzione dei comportamenti a rischio legati a disturbi da dipendenze patologiche. A Trappeto saranno, pure, presenti i medici del servizio di epidemiologia per le vaccinazioni. Basterà presentarsi in Piazza Municipio con il tesserino delle vaccinazioni per usufruire delle 10 vaccinazioni rese obbligatorie dalla nuova normativa nazionale e delle 4 fortemente raccomandate.