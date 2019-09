24 settembre 2019- 17:21 Palermo: torna Piano City, nel weekend musica di pianoforte per le vie della città (3)

(AdnKronos) - Fra gli appuntamenti da segnare in agenda è sicuramente il concerto di Rami Khalifé, il giovane talento franco-libanese apprezzato per la fusione tra musica pianistica ed elettronica che si esibirà sabato 28, alle 21.30, allo Stand Florio. Ma Piano City Palermo è anche attenta alla situazione sociale della città e così che uno dei concerti più sentiti di questa edizione si terrà presso Almaviva - domenica 29 alle 11.30 - il call center di Palermo noto per la vertenza che sta portando al licenziamento di più di un migliaio di dipendenti.