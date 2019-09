24 settembre 2019- 17:21 Palermo: torna Piano City, nel weekend musica di pianoforte per le vie della città (4)

(AdnKronos) - Da non perdere neanche gli appuntamenti di 'Piano Night' e 'Piano Sunrise'. Il primo, intitolato 'Piano Sleep', si svolgerà dalle 23 di venerdì alle 6 di sabato nella chiesa di Santa Maria dello Spasimo. L’alba di sabato 28 si leverà invece sulle note del pianista sordo dalla nascita Davide Santacolomba, di origini palermitane, che suonerà alle 06.30 al porticciolo di Sant’Erasmo. A chiudere il festival sarà invece 'Butterfly Blues', uno spettacolo inedito creato dal giornalista Gery Palazzotto, con musiche di Marco Betta, Fabio Lannino e Diego Spitaleri e testo narrato da Gigi Borruso. L’appuntamento è fissato per domenica 29, alle 21.30, in piazza della Memoria.