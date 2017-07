PALERMO: TORNA 'ROSALIA ON THE ROAD', LA SANTUZZA HA IL VOLTO DI ISMAELE LA VARDERA (2)

14 luglio 2017- 16:28

(AdnKronos) - L'opera dal titolo #wpalermoesantaROSSOlia viene descritta cosi dall'artista Elisa Martorana: “Visitando le vie di Palermo, dopo mesi di stress dovuto alla campagna elettorale, agli scandali politici, iene travestite da pecore o il contrario, mi imbatto in una immagine... Vedo una stampa cui è raffigurate una figura con i tratti tipici della giovine palermitana, presenti anche la storica simbologia quali il monte, il panorama sulla città, e la presenta di un giovane rosso sorriso... tutto mi conduce a Rossolia... c’è il racconto, c’è la storia, c’è la peste... in quell’immagine c’è tutta Palermo e i palermitani. Anche se con un linguaggio diverso, tutto mi conduce a Rossolia, così decido di coglierla e farla mia per condividerla con il mondo". E ancora: "Oggi cos’è la peste? Scelte sbagliate, popoli venduti, raccomandazioni, accordi sotto banco... oggi la peste si chiama mala politica, False news, movimenti corrotti... Oggi è il giorno di Rossolia, oggi la pesta e indicata con coraggio da chi sa ancora osare, proprio come Ismaele La Vardera. Il giovane rosso decide si sfidare i poteri forti candidandosi a sindaco,acclamato dal web e da chi cerca voti con il cambiamento, ma quando il rosso dichiara che ha provato a curare la peste con delle telecamere nascoste ecco il putiferio, tutti pronti ad attaccarlo". "Ma come prima tutti chiediamo il miracolo e poi quando questo ci viene dato non ci sta più bene perché per meritarlo bisogna espiare le pene? - dice l'artista - La peste di oggi è senza dubbio la mala politica, i finti perbenismi, oggi la purificazione passa dai media... il salvataggio non è compreso ma vissuto da chi lo sa cogliere, oggi Palermo è viva ed è Rossolia ecco perché ho deciso di raccontare Palermo, i palermitani e la sua peste con il volo di Ismaele La Vardera”.