19 aprile 2018- 20:15 Palermo: torna sul Cassaro 'La Via dei Librai' (2)

(AdnKronos) - La Presidente dell’Associazione Cassaro Alto Giovanna Analdi ha soprattutto sottolineato la motivazione della crescita e del successo de La Via Dei Librai in questi tre anni: “ll Cassaro è diventato altro, non è più luogo di competizione tra commercianti, è al contrario un insieme di persone: commercianti, artigiani, abitanti (…) che formano una autentica squadra che collabora e si sostiene vicendevolmente per andare nella stessa direzione”.Il sindaco Leoluca Orlando ha così commentato la Manifestazione giunta alla sua terza edizione: ”Ccosì come Palermo non è “diventata” Capitale della Cultura ma era già Capitale della Cultura, il Cassaro è sempre stato “il libro dei libri”, passando dall’essere il libro dello strombazzare delle macchine, il libro del degrado, il libro dell’incultura al manifestare finalmente l’essere il libro dei monumenti, il libro del turismo, il libro delle opere d’arte. Il Cassaro, la via storica dei librai, ha riscoperto il valore e l’importanza della lettura e invita a leggere una società che ha perso questa abitudine, il senso è proprio questo: invitare a leggere. Poiché “Readers are leader” (i lettori sono leader), bisogna costruire forme di leadership culturali, promuovendo le eccellenze presenti nel nostro territorio e scoprendone altre, e magari cercando di convincere le “finte eccellenze” che la nostra non è più una città isolata, ma una città che non ha paura di confrontarsi né di accogliere”.