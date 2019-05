31 maggio 2019- 14:28 Palermo: Torna una 'Marina di Libri', oltre 300 eventi all’Orto botanico (3)

(AdnKronos) - “Siamo felici e orgogliosi di tagliare quest’anno un traguardo così importante come quello dei 10 anni, che all’inizio di questa avventura, nata dal basso, sembrava impossibile. – racconta l’editore Ottavio Navarra - Per festeggiare il decennale abbiamo scelto un tema, Isola/Isole, che rappresenta l’essenza della nostra manifestazione che parte dalla Sicilia per valicarne i confini, geografici e culturali, e quindi vi fa ritorno arricchita di sensi e suggestioni nuove. Un tema anche provocatorio che evoca e invoca la necessità culturale dell’apertura: l’isola che non isola, nel suo decimo anno Una marina di libri riafferma l’idea che nessuno è solo, nessuno è straniero e nessuno deve essere lasciato indietro. Nel periodo complesso che viviamo questo è per noi un imperativo categorico a cui non bisogna sottrarsi, un fil rouge che caratterizza molti degli appuntamenti principali dell’edizione”.“Questo 2019 è un anno speciale – aggiunge Antonio Sellerio - ricorrono infatti i 50 anni della casa editrice Sellerio, fondata dai miei genitori nel 1969, e i 10 anni di Una marina di libri. Sappiamo bene che in questa regione, in questa città, tutto sia un po’ più difficile che altrove. Per una manifestazione come la Marina, 10 anni sono quindi uno straordinario traguardo. 10 anni vissuti pericolosamente ma in una costante crescita di pubblico. Una manifestazione sempre più ambita da editori e scrittori di tutta Italia. A testimonianza della qualità del lavoro di tutto lo staff e di tutti i partner, che hanno superato le non poche difficoltà che puntualmente sorgono. Ma anche la dimostrazione che investire in una manifestazione culturale di qualità, consente nel tempo di ottenere risultati importanti. In particolare siamo felici di festeggiare a Una marina di libri il compleanno della nostra casa editrice con un incontro che ne racconti i cinquanta anni, e i quaranta della nostra collana madre, La memoria, ideata dai miei genitori e da Leonardo Sciascia della cui, sempre quest’anno, ricorre il trentennale e il cui fondamentale contributo ricorderemo nello stesso incontro. E poi ci saranno Marco Malvaldi, Andrea Molesini, la scrittrice spagnola Clara Usón… autori importantissimi e amati della casa editrice che saranno a Una marina di libri per incontrare i lettori e festeggiare con noi questo doppio compleanno. Collaborare con Una marina di libri, è per noi un grande onore e un continuo stimolo, e il piacere di vedere come almeno ogni tanto sia possibile che privati e istituzioni possano fruttuosamente cooperare a tutto vantaggio della città”. “10 anni di Una marina di libri, 10 anni del Consorzio piazza Marina e dintorni. – chiosa Nicola Bravo – Un traguardo che ci permette di pensare al futuro”.