PALERMO: TRA I CANDIDATI UN GRUPPO DI MEDICI, 'VOGLIAMO PROMUOVERE LA SALUTE'

18 maggio 2017- 14:03

Palermo, 18 mag. (AdnKronos) - C'è anche un gruppo di medici affermati in lista per le elezioni amministrative di Palermo, a sostegno del sindaco uscente Leoluca Orlando. Si tratta di tre professionisti, Erina Tripi, Antonino Martello e la sociologa Anna Pontorno. Sono tutti candidati nella lista civica 'Mosaico Palermo' e fanno tutti parte del Movimento 'Palermo Salute'. "Questa idea nasce da una esigenza da cittadino, non da medico - spiega all'Adnkronos Livio Blasi, ideatore del progetto ma non candidato - Ci poniamo come ponte tra le istituzioni sanitarie e il cittadino stesso. Al di fuori delle istituzioni il cittadino è una persona che vaga alla ricerca di trovare risposte che, alcune volte, purtroppo non arrivano". L'obiettivo principale dei medici guidati da Livio Blasi è la realizzazione di una 'Casa della Salute comunale'. "Pensiamo a una struttura polivalente - dice ancora Blasi - Ci occuperemo di questo percorso, dal punto di vista legislativo, sociale, medico. L'idea è di creare anche una farmacia per indigenti, un banco alimentare, punto di riferimento che deve essere messo in una posizione strategica, perché a noi piace portare tutto verso la periferia". Per Blasi "è proprio in periferia che ci sono maggiori problematiche rispetto a noi che stiamo al centro. Per far sì che Palermo possa diventare la prima città che promuove la salute".Ma perché la candidatura dei medici? "Perché avere una persona all'interno delle istituzioni - spiega Blasi - può far sì che il progetto possa essere più concreto. Le associazioni sono importanti ma bisogna stare nelle istituzioni, ci vuole una figura che segua le progettualità". Il Movimento 'Palermo Salute' sarà presentato sabato pomeriggio, alle ore 17, a Palazzo De Gregorio.