PALERMO: TRAVOLSE E UCCISE UNA RAGAZZA, CONDANNATO A QUATTRO ANNI

4 luglio 2017- 17:49

Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - Due anni fa travolse e uccise con la sua auto una ragazza che stava attraversando la strada in pieno centro a Palermo. Oggi il conducente dell'auto, Pietro Sclafani, è stato condannato a quattro anni di carcere per omicidio colposo e omissione di soccorso. L'uomo, un panettiere, il 17 maggio 2015 aveva investito in via Libertà Tania Valguarnera, una lavoratrice di 30 anni, che stava andando a lavorare in un call center. La sentenza è stata emessa dal giudice per l'udienza preliminare Daniela Vascellaro che ha accolto la richiesta del pm Renza Cescon. Sclafani quella mattina dopo avere travolto con la sua auto la donna era scappato non prestando soccorso alla giovane che morì poco dopo. L'uomo venne poi individuato e arrestato ma poi era finito ai domiciliari.