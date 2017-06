PALERMO: TRE DITA DEL PIEDE TRANCIATE DA BICI, OPERATA BIMBA DI 18 MESI

1 giugno 2017- 09:33

Palermo, 1 giu. (AdnKronos) - Mette il piede nell’attrezzo usato dalla mamma per fare spinning e le saltano tre dita del piede. Protagonista una bambina di 18 mesi, operata in urgenza all’unità operativa di Chirurgia plastica dell’ospedale Villa Sofia di Palermo. La tragedia si è consumata fra le mura domestiche. Mentre la mamma si dedicava all'attività fisica, la piccola si è avvicinata incautamente alla bici per lo spinning, mettendo il piede dove non doveva e l’ingranaggio le ha tranciato tre dita. Immediatamente trasportata al pronto soccorso dell’Ospedale dei bambini, è stata trasferita al Trauma center di Villa Sofia, dove è stata stabilizzata. Subito dopo è stata sottoposto a un delicato intervento chirurgico per reimpiantare le tre dita amputate."Un intervento complesso – dice Dario Sajeva, coordinatore dell’unità operativa – perché il trauma da schiacciamento-strappamento è stato violento, con un livello di disarticolazione quasi completo in una estremità podalica di una bambina di 18 mesi. In questi casi la vitalità dei segmenti reimpiantati è soggetta a variabili complesse che possono mortificare le possibilità di successo terapeutico indipendentemente dalla bontà dell’atto chirurgico. La bambina è ora ricoverata nel nostro reparto e viene monitorata costantemente". "Il percorso dell’emergenza della nostra azienda – sottolinea il direttore sanitario, Pietro Greco – si è attivato immediatamente, subito dopo che ci hanno segnalato l’arrivo della bambina. Vedremo nelle prossime ore le condizioni di vitalità dei segmenti reimpiantati".