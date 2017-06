PALERMO: TROLLEY SOSPETTO A MONDELLO, RIENTRATO ALLARME BOMBA

5 giugno 2017- 14:43

Palermo, 5 giu. (Adnkronos) - Allarme bomba rientrato a Palermo. Dopo il dispositivo di sicurezza scattato stamani per la presenza di un trolley sospetto nei pressi dell'istituto comprensivo di piazza della Serenità a Partanna Mondello, sul posto sono intervenuti gli artificieri dei carabinieri. La valigia, fatta brillare, è risultata vuota. A scopo precauzionale la scuola era stata fatta evacuare e l'intera area cinturata per consentire le operazioni di messa in di sicurezza. Qualche disagio per la circolazione che è tornata adesso regolare.