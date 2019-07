4 luglio 2019- 13:23 Palermo: troppo caldo in Tribunale testimone sviene durante udienza

Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - Troppo caldo in Tribunale e un testimone sviene durante l'udienza. E' accaduto oggi al Palazzo di giustizia di Palermo. A denunciare lquanto avvento è la deputata di FdI Carolina Varchi, che si trovava in Tribunale, per svolgere il suo lavoro di avvocato. "Anche oggi al tribunale monocratico si registra un malore: testimone sviene durante la deposizione. - dice - Avvocati in attesa del proprio turno ammassati in aula senza sedie a sufficienza, magistrati costretti tutto il giorno dentro un’aula di 40/50 metri quadrati con condizioni igienico-sanitarie rese sempre più precarie". "È necessario arrivare a tutto questo? Non basterebbe fissare una tabella oraria, garantire il rispetto del protocollo, evitare di fissare udienza a luglio salvo che non vi sia imputato in vinculis o prescrizione incombente? - denuncia - Il nuovo palazzo di giustizia, dall’architettura più idonea a un tribunale norvegese che siciliano, è ormai invivibile, forse anche a causa di un impianto di aria condizionata vetusto e mal funzionante. Mi auguro che le istituzioni tutte assumano provvedimenti urgenti".