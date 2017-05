PALERMO: UDC IN CAMPO PER AMMINISTRATIVE, LA CARICA DEI 40 A SOSTEGNO DI FERRANDELLI (2)

13 maggio 2017- 19:41

(AdnKronos) - Perché per De Poli "Ferrandelli sindaco è la carta giusta per la rinascita di Palermo: una personalità giovane e concreta che parla il linguaggio della gente comune". Un uomo e una squadra nuovi per scommettere sulla "nostra identità e sulla nostra storia, su quel simbolo che è lo Scudo crociato che è il nostro patrimonio più grande". De Poli guarda al futuro ("La nostra casa naturale è il Ppe. Bisogna costruire le basi per costruire un Ppe italiano") e non rinuncia a lanciare una stoccata al M5S: "Al grillismo, alle prese qui a Palermo con lo scandalo firme false, bisogna rispondere non con la demonizzazione dell'avversario a prescindere, ma al contrario contrastarlo sul piano dei contenuti e delle idee. Solo così riusciremo a svelare il grande bluff dei grillini".La parola d'ordine è 'rinascita'. Del partito e di Palermo. "L'Udc ha iniziato un percorso di rinascita - dice Bonafede - e quando ho iniziato a costruire la lista ho compreso che queste elezioni sarebbero diventate un laboratorio, un campo di prova per noi della nostra capacità di rigenerarsi, resistere e rilanciarsi". Allo stesso modo la rinascita di Palermo è "un sogno possibile" dopo la "noia politica" a cui l'ha costretta l'amministrazione targata Orlando. "Palermo ha bisogno di un sindaco che si 'riconnetta' con i propri concittadini - prosegue -: per questo puntiamo su Ferrandelli sindaco che non parla il linguaggio del politichese ma, al contrario, ha un progetto chiaro e preciso per il futuro della città". Da cosa iniziare? "Dall'emergenza lavoro, dal degrado delle periferie, dai rifiuti, dalla sicurezza stradale e dalla totale mancanza di cultura della piccola impresa e dell'artigianato e dai servizi alla collettività" conclude Bonafede.