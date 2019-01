18 gennaio 2019- 15:26 Palermo: una mamma denuncia, 'Ore di attesa per vaccino a mio figlio, tra gelo e sporcizia' (2)

(AdnKronos) - Intanto, a partire da lunedì 21 gennaio il centro vaccini sarà trasferito in un altro posto e i pazienti vengono invitata a presentarsi lì, "naturalmente senza una comunicazione inviata a casa, ma tramite un foglio affisso sulla vetrata. Chi lo vede bene, chi non lo vedrà si presenterà invano la prossima volta", denuncia una mamma con il piccolo di pochi mesi in braccio. Ma cosa c'è scritto sul foglio affisso? "Si comunica che dal 21 gennaio 2019 il centro vaccinazioni 'Biondo' si trasferisce nei locali di via Turrisi Colonna, 43, piano terra. Il pubblico verrà ricevuto nei giorni di mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30""Come può un bimbo essere sottoposto a tutto ciò? - si chiede Floriana De Pasquale -E poi l’utenza del Biondo non andrà ad intasare la struttura di via Turrisi Colonna? Questa è l’attenzione per i bambini in un paese che reclama nuove nascite? W l’Italia!".