PALERMO: UOMO FERITO AL TORACE, INDAGINI DELLA POLIZIA

19 gennaio 2018- 12:52

Palermo, 19 gen. (AdnKronos) - E' giallo a Palermo sul ferimento di un 64enne, ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Cervello, dopo essere stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Ancora poco chiara la dinamica dei fatti avvenuti stanotte in un'abitazione in piazzale Fausto Pirandello, a Borgo Nuovo. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa che hanno chiamato il 118. Quando i sanitari sono giunti nell'abitazione hanno trovato l'uomo con una profonda ferita d'arma da taglio al torace. Immediata la corsa a Villa Sofia e da qui all'ospedale Cervello. La Polizia ha ascoltato due donne e per tutta la notte gli uomini della scientifica hanno effettuato i rilievi nell'abitazione della vittima. Al momento, però, non si esclude nessuna pista.