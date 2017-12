PALERMO: VANDALI IN AZIONE ALLO ZEN, LANCIATO PETARDO CONTRO BUS

30 dicembre 2017- 09:35

Palermo, 30 dic. (AdnKronos) - Nuovo atto vandalico contro i mezzi dell'Amat a Palermo. Ad essere preso di mira ieri sera, intorno alle 10, è stato un autobus della linea 619. In via Rocky Marciano, nel quartiere Zen, qualcuno ha lanciato un grosso petardo contro il bus in transito, danneggiando il lato sinistro del parabrezza. Non si registrano feriti. A denunciare l'accaduto è stato lo stesso autista.