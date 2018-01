PALERMO: VANDALIZZATO DORMITORIO PER SENZATETTO, COMUNE 'PIù VIGILANZA'

22 gennaio 2018- 14:07

Palermo, 22 gen. (AdnKronos) - La porta a vetri in frantumi, una transenna a bloccare l'ingresso, la segnaletica stradale a indicare 'pericolo' e del nastro bianco e rosso attaccato a una finestra. Vandali in azione nel dormitorio per i senzatetto del Comune di via Messina Marine a Palermo. A fare l'amara sorpresa ieri pomeriggio è stato un operatore della struttura. Immediata la denuncia alle forze dell'ordine. A gestire il centro per senza dimora nel quartiere alla periferia di Palermo è l'Istituto don Calabria. "Siamo lì dallo scorso giugno e non si sono mai registrati episodi simili" dice all'Adnkronos Marco Guttilla, responsabile del centro. Insomma "nessun allarmismo" e nessuna "criminalizzazione del quartiere che dopo un'iniziale diffidenza ci ha accolti". L'ipotesi allora è che possa essersi trattato di "una bravata fatta da qualche ragazzino - aggiunge -. Spesso nel giardino di fronte al centro abbiamo trovato pezzi di automobili o di mobili. Siamo in un quartiere di periferia e le condizioni di disagio sono tante". La struttura dà accoglienza a 24 persone, 18 uomini e 6 donne. "I posti in regime ordinario - spiega Guttilla - sono 21, a cui si aggiungono tre posti per le emergenze. Al momento sono tutti occupati". A trovare ospitalità nel dormitorio di via Messina Marine in questi mesi sono stati soprattutto italiani. "Il 70 per cento degli ospiti è formato da uomini tra i 40 e i 60 anni d'età, senza reddito e italiani".