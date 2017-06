PALERMO: VASTO INCENDIO A VILLAGRAZIA, FIAMME LAMBISCONO CASE

26 giugno 2017- 19:00

Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - Vigili del fuoco in azione da ore a Palermo per un vasto incendio divampato a Villagrazia. Le fiamme alimentate dalle alte temperature e dal forte vento di scirocco si sono rapidamente propagate, inghiottendo canneti, vegetazione e sterpaglie. Sul posto in azione tre squadre dei vigili del fuoco con sei mezzi e anche un canadair, oltre a carabinieri, polizia e volontari della Protezione civile. Le fiamme hanno lambito le numerose abitazioni presenti in zona, che sono state evacuate a scopo precauzionale. Non si registrano al momento feriti. Allertate le ambulanze del 118, pronte a intervenire in caso di necessità. Una densa colonna di fumo nero è visibile da diverse aree della città.