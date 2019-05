28 maggio 2019- 07:14 Palermo: 'Viaggio per la memoria', oggi manifestazione conclusiva

Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - Si concluderà oggi presso l'Aula Magna dell'Itet "Marco Polo" di via Ugo La Malfa a Palermo la manifestazione conclusiva del Progetto "Viaggio per la memoria", promosso dall'Itet "Marco Polo" in collaborazione con il Centro Studi Pio La Torre di Palermo, l'Iti "Michael Faraday" di Ostia e l'Iiss "Giuseppe Greggiati" di Ostiglia (Mantova) e finanziato dal Miur. Dopo i saluti del Dirigente Scolastico dell'Itet "Marco Polo", la professoressa Pasqualina Guercia, interverranno Marco Anello, dirigente dell'USR Sicilia; Vito Lo Monaco, presidente del Centro Pio La Torre; i docenti referenti del progetto, i professori Calogero Gaetani e Patrizia Mannino, e gli studenti degli istituti coinvolti.Il progetto ha previsto la realizzazione da parte dei ragazzi dell'Itet Marco Polo di una mappa dei più significativi luoghi dell'antimafia di Palermo, e di quelli in cui sono avvenuti i delitti di mafia degli anni '80 e '90. Luoghi che i ragazzi di Ostiglia e Ostia, guidati dai colleghi del "Marco Polo", hanno visitato il 29 aprile scorso nel corso di una visita a Palermo, continuata anche il giorno successivo quando hanno partecipato alla manifestazione promossa dal Centro Pio La Torre per ricordare il 37° anniversario dell'uccisione politico-mafiosa di Pio La Torre e Rosario Di Salvo.