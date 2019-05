30 maggio 2019- 19:39 Palermo: Villino Favaloro sarà Museo Fotografia, Musumeci 'E' la Sicilia che mi piace'

Palermo, 30 mag.(AdnKronos) - Villino Favaloro, a piazza Virgilio, a Palermo, ospiterà presto il primo Museo regionale della fotografia. Oggi pomeriggio il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci ha firmato l'avvio dei lavori di restauro dell'edificio liberty, finanziati con 1,7 milioni di euro del Pon 'Cultura e sviluppo'. "Siamo orgogliosi di questo iniziativa - ha detto il governatore durante la visita del villino - Il progetto non è di questo governo però era stato accantonato: noi abbiamo provveduto a riprenderlo dall'archivio e renderlo concreta. Un museo della fotografia mancava in Sicilia e sono sicuro che l'iniziativa avrà il successo che merita".I lavori dovrebbero durare 18 mesi ma non si esclude che il Museo possa essere pronto anche prima. "Guadagnare qualche mese in una terra in cui le opere rimangono incompiute sarebbe un grande passo" ha detto il governatore. "Con questa iniziativa centriamo due obiettivi - ha sottolineato Musumeci - restituiamo al Palermo una struttura di grande pregio architettonico realizzata alla fine dell'800 da Filippo Basile prima e da Ernesto Basile dopo, e diamo alla Sicilia ma anche ai turisti che vengono da ogni parte del mondo la possibilità di visitare un Museo della fotografia che avrà una valenza internazionale". "La tutela e la valorizzazione dei beni culturali sono una necessità prioritaria per restituire ruolo e protagonismo alla Sicilia nel mondo. E' questa la Sicilia che mi piace" ha concluso il governatore.