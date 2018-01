PALERMO: VIOLENZA SESSUALE SU UNA PAZIENTE, DEFINITIVA CONDANNA MEDICO A 5 ANNI

20 gennaio 2018- 12:41

Palermo, 20 gen. (AdnKronos) - E' diventata definitiva la condanna a cinque anni di carcere per Antonino Trizzino, 63 anni, il medico gastroenterologo accusato di violenza sessuale ai danni di una giovane donna, durante una visita. Per il medico si apriranno le porte del carcere. I fatti risalgono al 2010, quando la giovane, dopo avere accusato forti dolori addominali, era stata inviata dal medico di base al poliambulatorio Oreto di Palermo per una visita specialistica. La prescrizione era quella di un'ecografia addominale, ma secondo la denuncia,il gastroenterologo avrebbe effettuato anche una visita palpando la donna nelle parti genitale e rettale. In questa maniera si sarebbe reso responsabile di violenza sessuale. A denunciarlo era stata la paziente che si era costituita parte civile con l'assistenza dell'avvocato Roberta Pezzano.La cassazione ha adesso confermato la condanna dei primi due gradi accogliendo così la ricostruzione del pubblico ministero Alessia Sinatra.