23 ottobre 2019- 13:23 Palermo: violenze all'ex compagna, arrestato diciannovenne

Palermo, 23 ott. (Adnkronos) - - Maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, minaccia e furto in abitazione. Con queste accuse la polizia ha arrestato un giovane di 19 anni di Partinico, in provincia di Palermo. Gli agenti sono intervenuti per una violenta lite nell'abitazione dell'ex compagna del giovane. La donna, fra le lacrime, ha mostrato alcuni segni di violenza sul proprio corpo, graffi in particolare, e ha raccontato agli agenti una storia di violenze e soprusi iniziate quando la vittima aveva deciso di interrompere la loro relazione. Il giovane, non volendosi rassegnare alla fine della storia, aveva iniziato a vessarla, picchiarla e mettere in atto una serie di violenze psicologiche nei suoi confronti. Al momento dell'arresto il giovane aveva addosso numerosi oggetti ed effetti personali dell’ex compagna rubati dall'appartamento durante il litigio. Per l'uomo è stato disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, il divieto di qualsiasi forma di comunicazione e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.