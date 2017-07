PALERMO: VIZZINI (PSI), MAFIA C'è E SI FA SENTIRE

10 luglio 2017- 14:57

Palermo, 10 lug. (AdnKronos) - "La mafia c'è e si fa sentire. In tre giorni due brutte minacce mafiose a Palermo nei quartieri di Borgo Vecchio e dello Zen. Allo Zen, la statua di Falcone è stata seriamente danneggiata. A Borgo Vecchio sono state lanciate minacce anonime contro un magistrato ed un giornalista. La mafia non vuole essere disturbata specie in zone dove hanno fatto nel passato da padroni". Lo afferma il presidente del Psi Carlo Vizzini. "Occorre trovare gli autori di questi scempi ed arrestarli dimostrando che lo Stato è forte e non ha paura neanche di coloro che non mostrano il volto - aggiunge - Il loro destino deve essere la patria galera in stato di assoluta povertà. Sino ad allora deve essere lotta frontale e totale e la politica, spesso troppo silenziosa, deve essere in prima linea accanto alle forze dell'ordine ed alla magistratura".