Pallavolo: Mattarella, grazie azzurre per gioco ma soprattutto per esempio/Adnkronos

29 ottobre 2018 Pallavolo: Mattarella, grazie azzurre per gioco ma soprattutto per esempio

Roma, 29 ott. (AdnKronos) - E' stata "la squadra migliore del Mondiale", come dimostrano i riconoscimenti ottenuti da quattro giocatrici per essere risultate le migliori nel loro ruolo e la finale persa al tie-break ,"legato al caso nella sua brevità". Ma il merito più grande è stato quello "di aver conquistato tanti vostri concittadini alla pallavolo". Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto sottolineare in questo modo le prestazioni della nazionale femminile di pallavolo arrivata seconda ai recenti Mondiali in Giappone e ricevuta questa mattina al Quirinale. Il Capo dello Stato, ricordando anche le gesta della compagine maschile nella competizione iridata svoltasi in Italia, ha messo in risalto come questi risultati abbiano rappresentato "un grande investimento" per il volley. Ma soprattutto Mattarella si è soffermato sull'importanza dell'esempio offerto dalle azzurre, un messaggio per l'intero Paese: "Quello che caratterizza il vostro modo di interpretare lo sport è la coesione, l'essere squadra, il sentirsi legate in comune con grande vicendevole disponibilità nel gioco di squadra. Ciò che rende questo sport popolare è la corretezza che contrassegna il gioco, il rispetto nei confronti degli avversari. Vorrei tanto che il nostro Paese, in tutti gli ambienti, avesse queste due caratteristiche".