23 ottobre 2018- 11:37 Pama Machine Tool: Simest partecipa ad aumento capitale con 3,5 mln

Roma, 23 ott. (AdnKronos) - Simest, società che insieme a Sace costituisce il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del gruppo Cdp, sostiene il rafforzamento sul mercato cinese della Pama di Rovereto, leader nella progettazione e costruzione di macchine utensili per alesatura e fresatura di componenti metallici di grande dimensione per motori e turbine. Simest partecipa all’aumento di capitale della Pama Machine Tool Co. Ltd, controllata locale del gruppo trentino, con un investimento pari a 3,5 milioni di euro (incluso l’intervento del Fondo di Venture Capital, che Simest gestisce per conto del MISE). Advisor di Pama è Mit - Fin. Le risorse sono finalizzate al potenziamento dello stabilimento, già operativo dal 2012, e al supporto del piano industriale 2018-2022.Il Gruppo Pama è fra i principali costruttori di macchine utensili destinate ai player dei settori energia (turbine eoliche, a gas, a vapore), macchine per il movimento terra, meccanica generale, navale (motori diesel, turbine), aerospace (parti strutturali, parti di rotore, carrelli di atterraggio). I principali clienti sono Gruppi multinazionali leader nei vari settori di appartenenza: Alstom, Ansaldo, Ge, Siemens, Caterpillar, Cnh, JohnDeere, Rolls Royce.Più dell’80% della produzione è attualmente esportata in diversi paesi tra cui Cina, Russia, Germania, Stati Uniti e Brasile, tutti mercati presidiati da una struttura di vendita e di assistenza. Nel corso degli anni Sace ha perfezionato diverse operazioni a sostegno di Pama Spa: ha garantito finanziamenti, e assicurato forniture per il rischio di mancato pagamento.