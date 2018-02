PAMELA UCCISA CON DUE COLTELLATE

13 febbraio 2018- 15:18

Macerata, 13 feb. (AdnKronos) - E' slittato a domattina l'interrogatorio di convalida davanti al gip di Macerata Giovanni Maria Giovanni Manzoni dei due nigeriani Desmond Lucky e Lucky Amelia, fermati con l'accusa di omicidio, vilipendio e occultamento di cadavere, in concorso con il connazionale Innocent Oseghale, in relazione alla morte della 18enne romana Pamela Mastropietro, uccisa con due coltellate al fegato, forse dopo aver subito un violento colpo alla testa.Intanto, continuano gli accertamenti tecnici dei carabinieri del Ris di Roma. Oltre che nell'appartamento di via Spalato dove la 18enne sarebbe stata uccisa e sezionata, i tecnici stanno esaminando anche l'auto a bordo della quale Oseghale avrebbe caricato e trasportato i due trolley con i resti della ragazza prima di abbandonarli nel fossato di una strada nella zona industriale di Pollenza.