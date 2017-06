PANAMA: 1° ANNO TRAFFICO RECORD, TRANSITATE 1500 NAVI 'NEW PANAMAX'

30 giugno 2017- 17:52

Roma, 30 giu. (AdnKronos) - Numeri record per il nuovo canale di Panama, costruito dal consorzio europeo guidato dal gruppo Salini Impregilo, inaugurato il 26 giugno 2016. Dopo un anno, la nuova opera registra il transito record di oltre 1.500 navi della categoria New Panamax, superiore alle previsioni. A riferirlo è Confitarma nella sua agenda pubblicato sul sito. L'opera d'ingegneria, che è una delle infrastrutture più complesse e importanti realizzate negli ultimi decenni, ha visto balzare i propri profitti con il transito dei nuovi giganti del mare lunghi oltre 360 metri e con capacità di carico tripla rispetto al vecchio canale. Il transito medio è salito a 6-7 navi al giorno, contro le 5 previste, grazie ai tempi ridotti di apertura e chiusura del sistema di paratoie disegnato in Italia, nonché al training operativo eseguito dal consorzio. Secondo i dati dell'Autorità del Canale, al 15 giugno erano già transitate 1.478 New Panamax, di cui 743 porta-container, 478 petroliere e 135 gasiere. Anticipati i tempi ed aperto il nuovo sistema di chiuse anche alle navi da crociera di grandi dimensioni non più transitabili nel vecchio canale.