23 aprile 2018- 15:01 Panini: lancia nuova raccolta 'Maggie & Bianca Fashion Friends' (2)

(AdnKronos) - I fan che si presenteranno in filiale potranno partecipare a diverse attività: dal laboratorio 'fashion style' per trasformare le idee di moda in realtà, all’attività beauty per essere 'GO.ZY.' come Maggie e Bianca, al 'gioca e colora' con il wall, fino ad appassionanti 'manche' con il trading card game Panini 'Maggie & Bianca Fashion Friends'. C'è la possibilità di pre-registrarsi all’evento sul sito Intesa Sanpaolo per garantirsi l’accesso alle attività a questo link: https://palco.intesasanpaolo.com/maggie-and-bianca. "Dopo la fortunata iniziativa portata avanti con Intesa Sanpaolo sulla nostra collezione 'Calciatori', questa nuova operazione si rivolge al target femminile", dichiara Antonio Allegra, direttore mercato Italia di Panini. "Investire sui giovani per noi significa investire sul futuro della banca", dice Andrea Lecce, responsabile direzione Sales Marketing Privati e Aziende Retail di Intesa Sanpaolo. "Vogliamo contribuire a una nuova cultura del risparmio, in grado di alimentare le speranze e le prospettive dei giovani. L’iniziativa di oggi è una ulteriore opportunità per entrare in contatto anche con le giovanissime ispirate alle loro beniamine e lo facciamo all’interno delle nostre filiali in un contesto di gioco e di divertimento che consente l’avvio di un dialogo che ci auguriamo sia duraturo". Per Lorena Vaccari, direttore marketing Rainbow, "Da sempre i nostri contenuti promuovono importanti messaggi rivolti ai più giovani. Maggie e Bianca cercano di realizzare i loro sogni, affrontando con impegno e passione le difficoltà quotidiane con le quali ogni adolescente è chiamato a confrontarsi. È proprio questo che vogliamo trasmettere ai ragazzi di oggi: per raggiungere i loro obiettivi è fondamentale impegnarsi, e questo parte anche dal risparmio. Siamo quindi felici di collaborare con Panini e Intesa Sanpaolo per promuovere il conto ‘XME Conto Up!", che potrebbe essere uno degli strumenti per i giovani che vogliono perseguire i propri sogni".