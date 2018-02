PAOLA MAUGERI PORTA I BIG DEL ROCK NEGLI HARD ROCK CAFE

14 febbraio 2018- 12:53

Roma, 14 feb. (AdnKronos) - Un libro che racconta aneddoti, storie e incontri con i big del rock. Paola Maugeri parte in tour negli Hard Rock Cafe di Roma, Firenze e Venezia per presentare 'Rock and resilienza come la musica insegna a stare al mondo', libro edito Mondadori Electa e uscito lo scorso 16 gennaio.Il volume è una serie di istantanee che raccontano i 1.300 artisti incontrati e intervistati da Paola Maugeri. In questi ritratti emerge la forza delle leggende del rock idolatrate e ammirate in tutto il mondo e rimaste comunque persone normali che cercano nella musica la forza per ottenere risultati straordinari, spesso sfidando i propri limiti. Il libro, quindi, racchiude anche un messaggio importante che l’autrice vuole trasmettere al lettore. Questo messaggio è l’insegnamento profondo appreso dai personaggi del rock intervistati nella sua carriera che insegnano che nelle difficoltà si può attingere dalla nostra innata capacità di resistere alle prove che la vita ci sottopone, trasformando la fatica e il dolore in energia positiva: mettendo in pratica la dote resiliente che come dice Patti Smith "è dentro ognuno di noi, nessuno escluso"."Il mio pubblico - ha spiegato l’autrice del libro, Paola Maugeri - con molta generosità ama definirmi la signora del rock, ebbene se davvero sono la signora del rock non posso non andare nella mia casa di elezione: l’Hard Rock Cafè. Portare la musica rock in un luogo preposto a questo genere musicale con racconti e un dj set personalizzato è sicuramente entusiasmante". Le tre giornate di presentazione del volume sono previste per il 19 febbraio alle ore 17.30 al Cafe di Roma; il 2 marzo alle ore 17.30 al Cafe di Venezia; il 9 marzo alle ore 17.30 al Cafe di Firenze.I tre incontri si concluderanno con un firma copie con l’autrice e successivamente è previsto un dj set a cui parteciperà Paola Maugeri con Radio Virgin e nella tappa veneziana sarà presente per l’occasione anche Dj Ringo.