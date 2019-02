1 febbraio 2019- 12:00 Paolo della luce cade davanti scuola, paura a Bagheria

Palermo, 1 feb. (AdnKronos) - Tanto spavento, ma nessun ferito, questa mattina davanti alla scuola Puglisi di Bagheria (Palermo) dove un palo della luce si è abbattuto sul selciato. Per fortuna in quel momento non transitava nessuno. "È caduto e poteva ammazzare qualcuno", denuncia il consigliere comunale Emanuele Tornatore che ha reso noto quanto accaduto anche sui social. "E' accaduto un istante dopo che sono passato. È terribile. Un grosso spavento che mi sono preso", dice. "Me lo sono visto cadere davanti agli occhi - dice all'Adnkronos - e mi sono spaventato a morte. Se fosse accaduto all'uscita della scuola sarebbe stata una strage. Io già avevo segnalato da tempo che il palo andava sistemato ma non è accaduto nulla".