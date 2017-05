PAPA: ALITALIA ACCOMPAGNA FRANCESCO A FATIMA

11 maggio 2017- 16:47

Roma, 11 mag. (AdnKronos) - Papa Francesco decollerà domani, venerdì 12 maggio, alle ore 14:00 per il Suo Pellegrinaggio Apostolico a Fatima, con il volo Alitalia AZ4000. All’aeroporto di Fiumicino, a salutare sottobordo Papa Francesco, ci sarà il Commissario straordinario, Luigi Gubitosi. L’atterraggio è previsto all’aeroporto di Monte Real alle ore 16:15. Il viaggio papale sarà effettuato con un Airbus A321 intitolato alla “Piazza della Signoria di Gubbio”. Ad accompagnare il Santo Padre, un equipaggio formato da tre piloti e sei assistenti di volo. Il supervisore delle attività di bordo sarà il comandante Luca Crugnola, 54 anni, di Taranto, capopilota A320 Alitalia, 16.500 ore di volo. Ai comandi del volo il comandante Giorgio Spirolazzi, 53 anni, milanese, 16.700 ore di volo, e il primo ufficiale Filippo Mauro Spataro, 55 anni, di Comiso, 16.000 ore di volo. Con Papa Francesco, oltre alla delegazione pontificia, viaggeranno i rappresentanti della stampa italiana e internazionale. Presente a bordo anche il team Alitalia dedicato ai voli speciali. Dal 1964, in occasione del viaggio in Terra Santa di Paolo VI, Alitalia è la compagnia di riferimento della Santa Sede per i Viaggi Apostolici all’estero. Quello in Portogallo sarà il 165° volo papale Alitalia.