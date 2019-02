14 febbraio 2019- 09:58 Papa: Conte, 'grazie per sostegno ad agenzie contro fame'

Roma, 14 feb. (AdnKronos) - "Desidero soprattutto ringraziare il Santo Padre, a nome del governo italiano, per aver voluto ancora una volta testimoniare con la sua presenza la calorosa vicinanza all'impegno delle agenzie romane e al loro quotidiano impegno nell'attuazione dell'agenda 2030 per il raggiungimento dell'obiettivo della 'fame zero'". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo alla cerimonia di apertura della 42esima sessione del Consiglio dei Governatori del Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD), nella sede della Fao.