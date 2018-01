PAPA: MATTARELLA, PUNTO RIFERIMENTO PER CREDENTI E NON SOLO

17 gennaio 2018- 12:19

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - "Papa Francesco ha inciso profondamente nella sensibilità generale e nei rapporti tra le religioni. Anche per questo rappresenta un punto di riferimento, nella fiducia e nell'affetto, per credenti e non". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un'intervista a 'Famiglia cristiana' nel numero in edicola domani."Nelle due occasioni di incontro, in Vaticano e al Quirinale, è emersa appieno -racconta il Capo dello Stato- una grande sintonia di orientamenti e valutazioni sulle principali questioni che il mondo di oggi presenta. Senza violare la riservatezza, posso dire che questa sintonia si è registrata totalmente anche nei due colloqui privati. Le occasioni di scambio di opinioni e di vedute, peraltro, non sono soltanto quelle di incontro diretto. Gli scambi di messaggi con il Papa in numerose occasioni, documenti pontifici, ricorrenze o anche soltanto le sue partenze e i suoi rientri a Roma, non sono formali ma costituiscono strumenti di coinvolgimento in momenti importanti del suo magistero. Conservo con particolare cura i suoi messaggi". "Avere aperto il Giubileo della misericordia a Bangui, in un luogo che appare, più che periferia, il confine del mondo, e che Francesco ha definito capitale spirituale del mondo, è stato straordinario. A Buenos Aires uno studente argentino mi ha chiesto un giudizio sul magistero di papa Francesco. Gli ho risposto che sono entusiasta".