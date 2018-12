29 dicembre 2018- 13:41 Paris leader a Bormio

Bormio, 29 dic. (AdnKronos) - Dominik Paris bissa il successo di ieri in discesa facendo suo anche il superG di Bormio. Sulla Stelvio l'azzurro conquista l'11esima vittoria in carriera col tempo di 1'29''95 davanti all'austriaco Matthias Mayer, +0''01, terzo gradino del podio per il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, +0''46.