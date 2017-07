PARLAMENTO: APPROVATE 321 LEGGI DAL 2013, TRE SU QUATTRO DI INIZIATIVA GOVERNO/ADNKRONOS

23 luglio 2017- 15:38

Roma, 23 lug. (AdnKronos) - Sono 321 le leggi approvate dal Parlamento nel corso dei 4 anni e mezzo dell'attuale legislatura. Ad esse va aggiunta quella di riforma costituzionale, poi però bocciata dal referendum. A fare la parte del leone è comunque il governo, visto che 249 dei testi che hanno ottenuto il via libera, il 77,5 per cento, nascono da iniziative dell'esecutivo. 68 invece sono frutto di proposte parlamentari, tre di progetti misti governo-Camere e Camere-cittadini e infine una di carattere regionale, visto che riguardava modifiche allo Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia.Per quanto riguarda i contenuti delle leggi, 79 hanno riguardato la conversione di decreti legge (altri tre, su vaccini, banche e Mezzogiorno, attendono il sì definitivo prima della pausa estiva); 131 ratifiche internazionali; 79 altre tematiche, tra cui 15 di bilancio, 8 'europee', 8 collegate alla manovra di finanza pubblica. Dei decreti legge, ben 76 hanno subito modificazioni durante l'esame parlamentare, 69 hanno avuto bisogno di una sola lettura in ciascuna Camera. Tre sono stati presentati dal governo Monti, 25 da quello Letta, 56 da quello Renzi, 15 da quello Gentiloni. Su questi provvedimenti l'esecutivo ha posto la fiducia 42 volte, ma uno di questi non è stato poi convertito, mentre l'ultimo sulle banche è ancora all'esame del Senato.