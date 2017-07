PARLAMENTO: APPROVATE 321 LEGGI DAL 2013, TRE SU QUATTRO DI INIZIATIVA GOVERNO/ADNKRONOS (2)

23 luglio 2017- 15:38

(AdnKronos) - Complessivamente l'Aula della Camera ha svolto 834 sedute per complessive 4.282 ore, mentre al Senato (dove viene diversificata la numerazione tra antimeridiana e pomeridiana) le sedute sono state 859 per 2.666 ore e 44 minuti (dati aggiornati al 16 luglio), in entrambi i casi in crescita rispetto alla passata legislatura. Riunioni dedicate naturalmente all'attività legislativa, a quella di indirizzo e controllo e a quelle di altro tipo.A questi dati occorre naturalmente aggiungere quelli delle commissioni permanenti. A Montecitorio il numero delle sedute è stato pari a 17.848 per 9.195 ore di lavori, mentre a Palazzo Madama le sedute sono state 5.778 per 4.657 ore, anche in questo caso con un aumento rispetto alla legislatura precedente. Per quanto riguarda l'attività legislativa, 25 sono stati i testi approvati in commissione in sede deliberante almeno in uno dei due rami del Parlamento.