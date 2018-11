2 novembre 2018- 13:28 Parlamento: Di Maio, proporremo taglio stipendio per tutti

Roma, 2 nov. (AdnKronos) - "A novembre ci sarà il secondo 'Restitution day della legislatura" per i parlamentari del M5S: "non solo restituiremo gli stipendi, ma proporremo in ufficio di presidenza il tagli degli stipendi di tutti i deputati, partiamo dalla Camera e poi lo faremo anche al Senato, come con i vitalizi". Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio in una diretta Facebook, precisando che "a luglio le restituzioni noi le abbiamo già fatte. Da luglio a novembre ci sono altri 4 mesi in cui abbiamo accumulato e ora restituiremo. Noi ci tagliamo gli stipendi dal primo giorno, lo abbiamo sempre fatto".