PARLAMENTO: DOMANI E GIOVEDì CERIMONIE VENTAGLIO CON BOLDRINI E GRASSO

17 luglio 2017- 17:06

Roma, 17 lug. (AdnKronos) - Domani, alle 11.30, presso la Sala del Mappamondo di Montecitorio, si svolgerà la cerimonia del Ventaglio con la presidente della Camera, Laura Boldrini. Il tradizionale scambio di auguri con l'Associazione stampa parlamentare sarà trasmesso in diretta sulla webtv di Montecitorio. Nel corso della cerimonia sarà distribuito il fascicolo sull’attività della Camera. Il materiale sarà disponibile anche sul sito www.camera.it.Il presidente del Senato, Pietro Grasso, incontrerà invece i giornalisti della Stampa parlamentare giovedì 20 luglio alle 11.30 a Palazzo Giustiniani sempre per la cerimonia del Ventaglio. L'incontro sarà trasmesso in diretta dal canale YouTube e dalla webtv del Senato.