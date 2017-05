PARLAMENTO: GRASSO-BOLDRINI, RUOLO UNICO INNOVAZIONE PROFONDA(2)

10 maggio 2017- 18:19

(AdnKronos) - "Maggiore efficienza, un impiego più flessibile e razionale delle risorse, percorsi di carriera decisi non più dall’anzianità di servizio ma dal merito, secondo criteri di selettività e trasparenza. Riteniamo che anche così -proseguono i presidenti della due Camere- si dia la risposta dovuta ai tanti cittadini che in questi anni chiedono istituzioni rappresentative più ‘aperte’". "Vogliamo ringraziare le amministrazioni delle due Camere e le rappresentanze sindacali dei dipendenti per il contributo che hanno fornito ad una riforma non facile e attesa da molto tempo. Il ruolo unico, al quale le Camere hanno lavorato fin dal 2014, nasce per mettere a disposizione della collettività una macchina parlamentare che funzionerà in modo più razionale, a vantaggio di tutti".