PARLAMENTO: SALGONO A 539 CAMBI GRUPPO, RECORD AL SENATO/ADNKRONOS

3 dicembre 2017- 15:55

Roma, 3 dic. (AdnKronos) - Gli ultimi passaggi risalgono appena a due giorni fa, 1 dicembre: tre deputati di Scelta Civica al Misto e Renata Bueno da Civici e Innovatori a Direzione Italia (componenti del Misto). Solo nell'ultima settimana di novembre sono stati 6 i passaggi: oltre i 4 già citati, c'è stato quello di Trifone Altieri dal Misto alla Lega Nord alla Camera e di Enrico Buemi al Misto (federazione Verdi). Salgono così a 539 i cambi di gruppo in una legislatura che ha visto numerosi spostamenti negli scranni parlamentari. E per qualcuno il percorso è stato quantomai vivace con passaggi plurimi tra un gruppo all'altro, inframezzati da qualche sosta nel gruppo Misto. Alla Camera, ad esempio, è il caso di Ivan Catalano. Partito dai 5 Stelle si è spostato al Misto di qui a Scelta Civica ed ancora a Civici e Innovatori, poi di nuovo al Misto e infine è tornato nelle componente Civici e Innovatori. Un percorso simile a quello di Adriano Zaccagnini anche lui partito dai 5 Stelle ma che ha 'virato' a sinistra rispetto all'ex-collega M5S: uscito dal gruppo grillino è approdato nel Misto e quindi in Sinistra Italiana per poi aderire a Mdp.