PARLAMENTO: SALGONO A 539 CAMBI GRUPPO, RECORD AL SENATO/ADNKRONOS (2)

3 dicembre 2017- 15:55

(AdnKronos) - E nonostante la legislatura sia ormai in dirittura di arrivo, anche il mese di novembre ha visto degli spostamenti. Gli ultimi, appunto nei giorni scorsi con il deputato Trifone Altieri che si è reso protagonista del suo secondo spostamento da inizio legislatura: eletto con Forza Italia, dopo aver seguito il suo corregionale Raffaele Fitto nell’avventura di Direzione Italia (che alla camera è una componente del Misto), ha ora deciso di iscriversi alla Lega nord.A Palazzo Madama invece il socialista Enrico Buemi, fino a pochi giorni fa vice presidente del gruppo Per le autonomie-Psi-Maie, è passato al gruppo Misto iscrivendosi alla componente Federazione dei Verdi. A tenere aggiornato il borsino dei 'girio di valzer' dei parlamentari è il blog Open Polis che ha stilato anche le percentuali di deputati e senatori e, quest'ultimi, battono i colleghi per 'mobilità': a Montecitorio sono 208 i protagonisti di questo giro di valzer (circa il 33% dell’aula), a Palazzo Madama sono 139, ovvero il 43,44%".