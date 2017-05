PARLAMENTO: SERENI, RUOLO UNICO è MODELLO MODERNO ED EFFICIENTE

10 maggio 2017- 16:43

Roma, 10 mag. (AdnKronos) - “Non posso che esprimere grande soddisfazione per il voto di oggi in Ufficio di Presidenza sul ruolo unico del personale. E’ una tappa essenziale di un lavoro lungo che ci ha impegnato in questa legislatura e che avvia un processo ambizioso di cambiamento. Si avvicina un modello organizzativo più moderno ed efficiente, capace di valorizzare le competenze e premiare il merito, integrando le strutture di Camera e Senato, superando sprechi e duplicazioni". Lo afferma la vicepresidente della Camera Marina Sereni, con delega al personale. "In una società che cambia rapidamente, con nuovi strumenti tecnologici a disposizione, con una cittadinanza sempre più esigente, motivare e coinvolgere le risorse umane -aggiunge- sarà indispensabile per produrre innovazione e migliori capacità di risposta. Un ruolo rilevante sarà quello dei sindacati che hanno partecipato alla costruzione dell'accordo con partecipazione e impegno, anche da parte di quelle sigle che legittimamente hanno ritenuto di non aderire”.